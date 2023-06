F1 : Hamilton interpelle Mercedes et prévient Verstappen !

Benjamin Labrousse

2ème à Barcelone la semaine dernière, Lewis Hamilton semble retrouver des sensations après un début de saison compliqué. Ce samedi, le Britannique a tenté plusieurs fois de dépasser en vain Fernando Alonso et a terminé 3ème au Canada. Mais selon le pilote de 38 ans, Mercedes doit déjà se pencher sur l’année prochaine afin de rivaliser avec Red Bull et Max Verstappen.

Lewis Hamilton se rapproche. En grande forme ces derniers temps, le Britannique aux 103 victoires en carrière enchaîne les bons résultats, et espère pouvoir continuer à performer au plus haut niveau, lui dont la prolongation chez Mercedes devrait s’acter dans les prochaines semaines.

F1 : Verstappen et Red Bull assomment tout le monde, c’est historique https://t.co/QFesglLLe0 pic.twitter.com/g6Dk7Jms2n — le10sport (@le10sport) June 19, 2023

« Nous devons nous concentrer sur la saison à venir », Hamilton interpelle son écurie

Dans des propos relayés par Motorsport.com , Lewis Hamilton s’est exprimé avec lucidité sur sa prestation à Montréal. « Le week-end a été super. Les conditions ont été très difficiles, mais j'ai adoré piloter la voiture, avec une meilleure fenêtre et en étant sur la bonne voie. Pour nous, être à ce niveau, se battre avec Fernando dans l'Aston, et être sur la deuxième ligne, c'est vraiment bien. Nous sommes montés sur le podium deux fois de suite, c'est vraiment fantastique pour nous », s’est réjoui le septuple champion du monde. Mais « King Lewis » souhaite également que Mercedes se penche dès maintenant sur la saison prochaine afin de ne pas se faire distancer par Red Bull et Max Verstappen l’an prochain. « Nous avons également terminé quatrièmes à Monaco, ce qui signifie que nous nous rapprochons de plus en plus. Et ce sera une bataille de développement pour le reste de la saison. Je pense que l'équipe de Max (Verstappen) travaille déjà sur la voiture de l'année prochaine. Nous devons donc nous concentrer sur la saison à venir, mais nous sommes heureux d'être sur le podium » .

« Il est probable qu'ils gagnent toutes les courses cette année », affirme Hamilton à propos de Red Bull