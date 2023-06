F1 : Verstappen et Red Bull assomment tout le monde, c’est historique

Benjamin Labrousse

Ce samedi avait lieu le Grand Prix du Canada. Après avoir dominé la course de long en large, Max Verstappen est allé décrocher sa 6ème victoire de la saison, mais surtout sa 41ème victoire en carrière, rejoignant ainsi Ayrton Senna. Mais le Néerlandais a également offert à Red Bull sa 100ème victoire en carrière. L’occasion de se pencher sur les prochains paliers à franchir pour « Super Max » ainsi que pour l’écurie autrichienne.

2ème pilote encore en activité avec le plus de victoires après Lewis Hamilton, Max Verstappen a rejoint les 41 victoires d’Ayrton Senna ce samedi lors du Grand Prix du Canada. Mais le Néerlandais s’est également rapproché du top 5 historique des pilotes avec le plus grand nombre de Grand Prix remportés en carrière. Voici les prochaines cibles de la fusée Verstappen dans sa quête de marquer l’histoire.

Alain Prost : 51 victoires en carrière

Si Max Verstappen devra tout d’abord dépasser les 41 victoires d’Ayrton Senna, le Néerlandais pourrait ensuite mettre le cap sur Alain Prost. Le Français détient un magnifique palmarès de 51 victoires obtenues entre 1980-1991 et 1993. Grand-maître dans la préparation des courses, Alain Prost a remporté 4 fois le championnat du monde et aura partagé une rivalité sportive extrêmement intéressante avec Ayrton Senna du temps de leur présence chez McLaren.

Sebastian Vettel: 53 victoires

Si Max Verstappen venait à être amené à remporter les 14 Grand Prix restant cette saison, le Néerlandais dépassera alors les 53 victoires de Sebastian Vettel. L’Allemand, vedette d’abord chez Red Bull mais également plus tard chez Ferrari, aura marqué de son empreinte toute une époque. Également champion du monde à 4 reprises (4 fois consécutives : 2010, 2011, 2012, 2013), Vettel a annoncé sa retraite à la fin de la saison dernière, laissant sa place chez Aston Martin à un certain Fernando Alonso.

Plus tard, Max Verstappen pourra envisager de viser les 91 victoires du « Baron Rouge » Michael Schumacher, ainsi que les 103 succès de Lewis Hamilton. En attendant, Red Bull célèbre sa 100ème victoire depuis ses débuts. Voici les prochaines écuries à aller chasser pour Christian Horner et ses pilotes.

F1 - GP du Canada : Verstappen et Red Bull se préparent à marquer l'histoire https://t.co/O1jRRBkwoM pic.twitter.com/u888Qvrrpj — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Williams Racing : 114 victoires

L’écurie britannique n’est certainement plus ce qu’elle était. Mais dans les années 1980-1990, Williams Racing a connu son lot de pilotes prestigieux. Parmi eux, difficile de ne pas penser au retour triomphal d’Alain Prost en 1993, ou encore au succès du Brésilien Nelson Piquet en 1987. Dernier champion du monde en date chez Williams : Jacques Villeneuve (1997) et ses 11 victoires entre 1996 et 1998.

Mercedes : 125 victoires

Lorsque votre écurie possède dans ses rangs un pilote comme Lewis Hamilton qui a remporté 103 victoires, votre palmarès se retrouve tout de suite embelli. Septuple champion du monde, le Britannique a pendant très longtemps déployé une incroyable hégémonie sur le monde de la Formule 1. L’histoire se souviendra de sa passe d’armes avec son coéquipier Nico Rosberg en 2016, lorsque l’Allemand remportera son premier et seul titre de champion du monde.

McLaren Racing : 183 victoires

Tout comme Williams, l’état actuel de McLaren ne doit pas laisser transparaître la grandeur de l’écurie britannique. Cette dernière a vu éclore dans ses rangs l’un si ce n’est le plus grand pilote de tous les temps en la personne de Lewis Hamilton. Mais surtout, McLaren aura accueilli l’une des plus grandes rivalités de l’histoire du sport avec le duo Ayrton Senna/Alain Prost. Coéquipiers de 1988 à 1993, les deux hommes ne se seront pas lâchés d’une semelle durant leur carrière respective.