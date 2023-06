F1 : Verstappen assome Pérez, le calvaire continue

Jean de Teyssière

Sérieux concurrent assumé à la lutte pour le titre, Sergio Pérez a de plus en plus de mal à jouer les premières places, la faute à des qualifications laborieuses. Le Mexicain a tout de même réussi une belle course à Montréal lors du Grand Prix du Canada en terminant 6ème alors qu'il avait commencé à la 12ème place. A l'arrivée, il a fait un terrible constat.

Max Verstappen a remporté la sixième course de sa saison, en huit Grands Prix. Une sacrée performance pour le pilote Red Bull qui file tranquillement vers un troisième titre de champion du monde consécutif. Il profite des mauvaises performances de son coéquipier, Sergio Pérez, qui semblait pouvoir l'embêter en début de saison lorsqu'ils avaient remporté autant de Grand Prix lors des quatre premières courses. Désormais à 69 points derrière Max Verstappen, Sergio Pérez fait un triste bilan.

« Nous devons nous ressaisir »

A l'arrivée du Grand Prix du Canada dimanche soir, le pilote Red Bull Sergio Pérez a tiré la sonnette d'alarme, dans des propos rapportés par F1only.fr : « Il est important que nous prenions le temps de comprendre le week-end car cette course, en particulier, a été pauvre en rythme et nous devons nous ressaisir. »

« Je suis préoccupé par mon manque de performance »