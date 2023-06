F1 : Panique pour Alonso et Verstappen, Hamilton réclame du lourd

Pierrick Levallet

Mercedes semble avoir enfin trouvé la bonne formule. Après le Grand Prix d'Espagne, où il avait fini deuxième, Lewis Hamilton a terminé à la troisième place au Canada ce dimanche. Le Britannique espère d'ailleurs que son écurie va poursuivre sur sa lancée afin qu'il puisse concurrencer encore davantage Fernando Alonso et Max Verstappen à l'avenir.

Lewis Hamilton semble enfin voir le bout du tunnel. Après une saison calvaire en 2022 et un début d’année délicat, le Britannique y arrive beaucoup mieux au volant de sa Mercedes. L’écurie allemande a apporté les améliorations nécessaires pour lui fournir une voiture bien plus performante. Résultat, Lewis Hamilton a terminé à la troisième place lors du Grand Prix du Canada ce dimanche, derrière Fernando Alonso et Max Verstappen. L’Espagnol a d’ailleurs avoué avoir apprécié sa bataille avec ses adversaires en partie grâce au respect entre les trois pilotes sur la piste. Lewis Hamilton partage le même avis.

F1 : Hamilton interpelle Mercedes et prévient Verstappen ! https://t.co/D1wBlZkL7X pic.twitter.com/qgXdwlq347 — le10sport (@le10sport) June 19, 2023

«Je ne sais pas s’il y a déjà eu un tel trio de tête»

« Je n’ai pas grand-chose à ajouter, mais je suis d’accord avec Fernando, c’est un privilège d’être ici à se battre contre ces deux-là qui ont fait des choses incroyables dans leur carrière. C’est un trio emblématique, iconique. Je ne sais pas s’il y a déjà eu un tel trio de tête. Mais oui, il y en aura d’autres de ces podiums » a confié le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Hamilton espère une voiture plus performante