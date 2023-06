F1 : En guerre avec Hamilton, Alonso se lâche

Benjamin Labrousse

2ème ce samedi lors du Grand Prix du Canada, Fernando Alonso n’en finit plus d’impressionner. Désormais âgé de 41 ans, le pilote d’Aston Martin est habitué au podium cette saison. S’il aspire toujours à vaincre Max Verstappen au moins une fois cette année, le pilote espagnol a dû batailler avec Lewis Hamilton tout au long de la course ce samedi. L’Asturien est revenu sur ce duel acharné avec le pilote britannique.

Le podium de ce Grand Prix du Canada avait fière allure ce samedi. Avec la victoire de Max Verstappen, la 2ème place de Fernando Alonso ainsi que la 3ème place de Lewis Hamilton, ce sont 176 victoires en carrière qui se sont partagé les premiers rôles. En dépassant l’Espagnol au début de la course, le pilote de chez Mercedes a promis aux spectateurs une belle bataille entre les deux hommes.

Fernando Alonso a « adoré » la bataille avec Lewis Hamilton ce samedi

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Fernando Alonso est revenu sur ce duel insolite avec Lewis Hamilton. « Cela a été une course difficile depuis le début. Quand nous avons perdu une place au départ, j’ai pensé que peut-être qu’on avait déjà perdu la 2e place et que je devrais me concentrer sur les gars derrière, George et les Ferrari peut-être. Mais ensuite, nous avons pu dépasser Lewis et nous avons eu un peu plus de rythme. Et j’étais plutôt bien, jusqu’aux 20 ou 25 derniers tours, quand Lewis revenait très vite derrière moi et que j’ai dû pousser à nouveau jusqu’à la limite. Donc oui, en tout et pour tout, il y a eu 70 tours de qualification. Je n’ai donc pas eu le temps de me reposer. Et j’ai adoré ça » .

