F1 : Verstappen marque l'histoire, Red Bull n'en revient pas

Lors du Grand Prix du Canada, Max Verstappen a inscrit son nom un peu plus dans la légende de la Formule 1. En remportant sa 41ème victoire de sa carrière, il en a aussi profité pour faire remporter à Red Bull sa 100ème victoire. Depuis le début de la saison, l'écurie autrichienne a également remporté toutes les courses (8/8). Bref, tout va bien chez Red Bull et Christian Horner, son directeur, était aux anges.

Et de 100. Red Bull a remporté la 100ème course de sa jeune histoire (sur les circuits depuis 2004) grâce à la victoire de Max Verstappen, sa sixième cette saison. Un chiffre qui doit son existence à l'arrivée de l'ingénieur Adrian Newey en 2010 qui avait déjà remporté 100 victoires avec Williams et McLaren.

« Avoir cent victoires pour l’équipe, c’est incroyable, un accomplissement incroyable »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Christian Horner, le directeur de l'écurie Red Bull était heureux de ce chiffre symbolique des 100 victoires obtenus en Formule 1 : « Avoir cent victoires pour l’équipe, c’est incroyable, un accomplissement incroyable, pas seulement pour les gens ici, mais toutes les femmes et tous les hommes à l’usine qui travaillent d’arrache-pied. Cent courses, c’est beaucoup, mais 100 victoires, c’est 28 % de toutes nos courses que nous avons gagnées, c’est une statistique incroyable. Max a fait un travail incroyable avec 41 victoires, c’est un bel accomplissement pour lui, et Adrian atteint les 200 victoires. »

