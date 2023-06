F1 : «Écoeuré», Gasly pousse un énorme coup de gueule

Hugo Chirossel

Alors que la séance de qualification du Grand Prix du Canada avait lieu ce samedi soir, Pierre Gasly a été éliminé dès la Q1 et partira de la 17e place sur la grille de départ dimanche. La faute à Carlos Sainz, qui l’a gêné alors qu’il effectuait son dernier tour chronométré. Le Français, très déçu, a pesté contre le comportement dangereux du pilote Ferrari.

« Je suis absolument dégoûté de cette qualif '. » Pierre Gasly était à la fois déçu et très remonté ce samedi, à l’issue des qualifications du Grand Prix du Canada. Le Français espérait aller chercher une belle place sur la grille de départ, mais il a été coupé dans son élan par Carlos Sainz. En effet, le pilote Alpine a été sorti dès la Q1. Alors qu’il effectuait son dernier tour chronométré, il a été gêné par l’Espagnol, qui a ralenti en plein milieu de la piste. En conséquence, Pierre Gasly n’a pas pu terminer correctement son tour et partira de la 17e place dimanche.

F1 : Verstappen lâche un énorme aveu sur Alonso https://t.co/zD2EMyK7Aj pic.twitter.com/oTwhn8QGTJ — le10sport (@le10sport) June 17, 2023

« C’est juste extrêmement dangereux »

« C’était extrêmement dangereux ce qui s’est passé devant moi avec Carlos (Sainz), c’est vrai que ce n’est pas la première fois que cela arrive avec lui. Je suis complétement dégoûté, c’est un tour qui nous mettait facilement top 6, ça a bien marché tout le week-end et ça nous ruine la qualif’. Donc là, au moment présent, je suis juste écœuré », a déclaré Pierre Gasly au micro de Canal+ . « Malheureusement, peu importe la pénalité, ça ne nous donnera pas la position que l’on aurait dû avoir. Honnêtement, peu m’importe. Je pense que c’est juste extrêmement dangereux. Maintenant j’espère que les pénalités et le règlement seront respectés. Je ne comprends juste pas l’utilité de ce comportement en piste et surtout l’impact que cela peut avoir derrière. Bien sûr, on s’est retrouvé dans la situation inverse à Barcelone, il (Carlos Sainz) s’était qualifié en deuxième position. Aujourd’hui, nous on se retrouve 17e et c’est clair que les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Et ça aurait pu être bien plus grave si j’avais essayé de prendre ce virage . »

« Le comportement antisportif d’autres pilotes, ça c’est en dehors de notre contrôle »