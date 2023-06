F1 : Le clan Verstappen balance tout sur le gros loupé de Mercedes

Thibault Morlain

Toto Wolff l'a révélé, Max Verstappen aurait très pu être un pilote Mercedes. Ça s'est finalement déroulé autrement et c'est donc Red Bull qui a raflé la mise avec le Néerlandais. Le double champion du monde est donc désormais devenu le pire cauchemar des Flèches d'Argent et voilà que Jos Verstappen, le père de Max, est revenu sur ce loupé de Mercedes.

Tandis que Max Verstappen fait actuellement les beaux jours de Red Bull, du côté de chez Mercedes, on peut s'en mordre les doigts. Récemment, Toto Wolff avait d'ailleurs exprimé certains regrets devant le fait d'être passé à côté du Néerlandais quand il était encore jeune. Le directeur de l'écurie Mercedes expliquait ainsi sur Verstappen : « J’ai parlé à Jos Verstappen et Huub Rothengatter lorsqu’ils sont venus dans mon bureau à Brackley et cela devait être lorsque Max était en karting ou à la fin de ses jours de karting en 2013. (...) Est-ce que je regrette d’avoir raté Max ? Certainement. Mais ce n’était pas une option à l’époque Nous avions deux pilotes dont j’étais extrêmement satisfait, à savoir Nico (Rosberg) et Lewis (Hamilton), et quand Nico est parti, Valtteri (Bottas) était alors l’option et Max n’était plus disponible ».

« Il n’a pas réalisé à quel point Max était spécial »

Rapporté par NextGen Auto , Jos Verstappen, père de Max Verstappen, est revenu à son tour sur le rendez-vous manqué entre le pilote néerlandais et Mercedes. Il a alors expliqué : « Nous sommes allés chez Toto à Vienne. Nous avons eu une discussion sérieuse mais je ne pense pas que Toto l’ait suivi d’aussi près en karting et il n’a pas réalisé à quel point Max était spécial. Sinon, il l’aurait signé les yeux bandés, même si Mercedes n’avait pas de programme junior ».

« Helmut n’a pas perdu de temps »