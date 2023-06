F1 : « De la m**de dans les yeux », Red Bull clash le boss de Mercedes

Jean de Teyssière

L'histoire aurait pu être totalement différente si Toto Wolff était allé au bout de son idée et avait signé Max Verstappen chez Mercedes. Cela ne s'est pas fait et le Néerlandais file vers son troisième titre consécutif en Formule 1. Helmut Marko, dirigeant de Red Bull a gentiment chambré son rival après avoir appris qu'il n'avait pas signé Verstappen.

Il y a un peu plus d'une semaine, le directeur de Mercedes Toto Wolff surprenait son monde en avouant qu'il n'avait pas signé Max Verstappen : « Est-ce que je regrette d’avoir raté Max ? Certainement. Mais ce n’était pas une option à l’époque. » Ayant eu vent de cette rumeur, Red Bull a réagi.

« Peut-on faire comme Mercedes ? Tout est possible »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Helmut Marko, l'un des dirigeants de Red Bull, parle de son joyau qui pourrait battre tous les records, y compris ceux de Mercedes, Max Verstappen : « Les records, il les connait. Il dit qu’il s’en fiche mais il connait tous les records importants. Titres, victoires, podiums, poles. Il veut les battre mais il ne restera pas excessivement longtemps en F1 pour ça, c’est une certitude. Quand Schumacher s’est arrêté, je me suis dit que cela allait tenir pour l’éternité. Puis il y a eu l’incroyable performance de Mercedes et Lewis. Peut-on faire comme Mercedes ? Sans être trop confiant, tout est possible. Les règles sont relativement stables jusqu’en 2025. En 2026, nous aurons notre propre moteur. Il semble très prometteur mais c’est toujours une inconnue, même si nous avons les bonnes personnes, la bonne usine et toujours Max jusqu’en 2028. Nous verrons bien jusqu’où nous pourrons aller tous ensemble. »

F1 : Verstappen a un rêve, Red Bull lui brise https://t.co/Q3uuvgOGHs pic.twitter.com/MThZVROows — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

« Je ne sais pas ce que regardais Toto mais il avait de la merde dans les yeux »