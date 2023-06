F1 : Verstappen rend les armes, Hamilton peut souffler

Arnaud De Kanel

Seul au monde dans cette saison de F1, Max Verstappen se régale au volant de sa Red Bull. Le double champion du monde en titre enchaine les succès et il en profite pour effacer de vieilles marques. Pour devenir le plus grand, il devra battre les records de Lewis Hamilton mais il pense que cela est quasiment impossible.

Et de 41 pour Max Verstappen ! Grâce à son succès à Montréal, le sixième en huit courses cette saison, le Néerlandais compte autant de victoires en carrière qu'Ayrton Senna. Il chasse désormais Alain Prost et ses 51 succès avant de visiter plus haut et de s'attaquer à Sebastian Vettel, Michael Schumacher et enfin Lewis Hamilton. D'ailleurs, s'il veut s'affirmer comme le plus grand pilote de l'histoire de la discipline, Max Verstappen devra battre de nouveaux records jusque-là détenus par le Britannique. Mais Lewis Hamilton a mis la barre très haute, sans doute trop haute pour Verstappen.

«Les records de Lewis seront très difficiles à battre»

Max Verstappen reconnait qu'il lui sera difficile de faire mieux que Lewis Hamilton. « Les records de Lewis seront très difficiles à battre. De toute évidence, vous devez être dans la bonne voiture pendant longtemps et nous ne savons pas si nous l’avons. Mais ce n’est pas non plus quelque chose que j’ai jamais considéré. Je suis le courant et je profite du moment », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

«Je ne pense pas que ce soit possible»