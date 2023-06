F1 : Verstappen cartonne et va encore marquer l’histoire

Jean de Teyssière

Max Verstappen n'en finit plus de faire tomber les records en Formule 1. Le pilote Red Bull vient de remporter quatre Grands Prix consécutifs (Miami, Monaco, Espagne et Canada) et assoit encore plus sa domination sur le championnat du monde. Et Max Verstappen est bien parti pour battre l'incroyable record de Alberto Ascari avec le plus grand nombre de tours consécutifs menés. L'Italien n'a vu personne devant lui durant 305 tours et Max Verstappen, avec ses 224 tours pourrait bientôt dépasser son illustre aîné.

Max Verstappen est, en ce 23 juin 2023, le cinquième pilote à avoir réussi le plus grand nombre de tours en tant que leader avec 224 tours. Lors du Grand Prix de Miami, le pilote Red Bull a mené à partir des 10 derniers tours. Puis à Monaco (78 tours), en Espagne (66 tours) et au Canada (70), il n'a pas lâché sa place de leader. S'il fait pareil exploit lors du Grand Prix d'Autriche le 2 juillet qui comporte 71 tours, il ne lui restera qu'à mener 11 tours en Grande-Bretagne pour être seul leader et dépasser les 305 tours de Alberto Ascari.

235 tours : Nigel Mansell

Classé 5ème, Max Verstappen voit donc quatre pilotes se classer devant lui. Le quatrième est le Britannique Nigel Mansell qui a mené durant 235 tours en 1992 avec l'écurie Williams entre le Grand Prix du Brésil et celui de Monaco. Une fin de série imposée par le légendaire Ayrton Senna qui a dépassé Mansell à huit tours de la fin pour s'imposer en Principauté. Le Britannique se consolera de ce record non battu par le titre de champion du monde de Formule 1 en 1992.

237 et 264 tours : Ayrton Senna

Le légendaire pilote brésilien Ayrton Senna a donc protégé sa place sur le podium en dépassant Nigel Mansell à Monaco, trois tours avant qu'il batte son record. Car ces deux records, le pilote McLaren les a réalisés avant son adversaire britannique. Les 237 tours d'affilée en tant que leader, il l'a réalisé en 1989, entre le Grand Prix de Saint-Marin et celui des Etats-Unis. Lors du Grand Prix américain, Senna a été dépassé par son rival, Alain Prost au bout du 34ème tour. Mais un an auparavant, Ayrton Senna avait réussi mieux et avait mené durant 264 consécutifs, du Grand Prix de Grande-Bretagne à celui d'Italie. A Monza, le Brésilien sera dépassé par le pilote autrichien Gerhard Berger à deux tours de la fin.

305 tours : Alberto Ascari

Le seul pilote de l'histoire de la Formule 1 à avoir été leader durant plus de 300 tours est le pilote Ferrari Alberto Ascari. Durant les championnats du monde de Formule 1 en 1952, l'Italien, qui finira champion du monde à l'issue de la saison remporte toutes les courses, sauf une. A l'époque, il n'y a que 8 Grands Prix à l'affiche et seuls les 500 miles d'Indianapolis échappent à Ascari. Entre le Grand Prix de Belgique et des Pays-Bas il aura donc mené sur 305 tours mais aurait pu faire plus. Car lors de la dernière course de la saison en Italie, Ascari part en pole position mais se fait doubler dès le départ par l'Argentin José Froilán González, mettant fin à cette hégémonie. Ascari remportera finalement la course, mais son record n'aura pas été allongé de 80 tours. Mais cela fait 61 ans qu'il n'a pas été battu. Max Verstappen sait ce qui lui reste à faire.