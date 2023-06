F1 : Une légende de la Formule 1 bientôt de retour ?

Arnaud De Kanel

Depuis quelques mois maintenant, Sebastian Vettel est officiellement retraité de la Formule 1. Mais comme on aurait pu s'en douter, le pilote allemand n'a pas perdu son amour pour la course. En Allemagne, on annonce même que l'ancien champion du monde de F1 pourrait faire son grand retour à la compétition en participant aux 24h du Mans.

Sebastian Vettel profite de ses premiers mois en tant que retraité. Seulement âgé de 35 ans, l'Allemand a encore de beaux jours devant lui. Ces derniers temps, il affirmait qu'il ne se refusait rien pour son avenir. « Il est possible que dans six mois je devienne fou, que je ne puisse plus me tenir assis sur le canapé et que j’aie envie de conduire à nouveau », avait déclaré le quadruple champion du monde de F1. Visiblement, il lui aura fallu beaucoup moins de temps pour accélérer sa réflexion.

Vettel de retour en piste ?

Le jeune retraité commence à s'ennuyer et il pourrait bien reprendre du service dans les mois à venir. Selon des informations en provenance d'Allemagne rapportées par Nextgen-Auto , Sebastian Vettel envisagerait de participer aux 24h du Mans ainsi qu'à d'autres courses WEC, lui qui est lié à une place chez BMW. Un point l'aurait définitivement convaincu.

Un engagement pour la planète