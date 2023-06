F1 : Red Bull marque l’histoire, il calme tout le monde

Benjamin Labrousse

Ce dimanche, Red Bull a réalisé un énorme coup double au Canada. En effet, l’écurie autrichienne a pu compter sur la 41ème victoire de Max Verstappen pour obtenir son 100ème succès en carrière. Une performance remarquable dont s’était récemment réjoui le team principal Christian Horner. Mais pour Helmut Marko, la course de Red Bull était loin d’être parfaite.

Plus la saison avance, plus les chances de voir Red Bull s’incliner cette saison s’amenuisent. L’écurie autrichienne réalise un sans-faute en ayant remporté les 8 manches disputées lors de ce début de championnat du monde. Mais pour certaines personnalités de la firme comme Helmut Marko, Red Bull devra produire davantage afin de remporter l’intégralité des Grand Prix cette saison. Un exploit qui n’a jamais été réalisé dans l’histoire de la Formule 1.

« Nous avons eu du mal à faire monter nos pneus en température »

Dans des propos relayés par l'Auto Journal , Helmut Marko s’est exprimé avec froideur sur les 100 victoires obtenues par Red Bull ce dimanche au Canada. « Nous n’aurions jamais pensé qu’il était possible de rejoindre le club d’élite des équipes aux cent victoires, mais la tâche n’était certainement pas facile ce dimanche. Nous avons eu du mal à faire monter nos pneus en température, surtout les gommes dures » , affirme le responsable du programme de détection de jeunes pilotes au sein de l’écurie autrichienne.

« La course a été plus difficile que ce que nous avions prévu »