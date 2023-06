F1 : Intouchable, Red Bull se lâche totalement pour Verstappen

Benjamin Labrousse

Alors que Max Verstappen a remporté ce dimanche, sa 41ème victoire en carrière, le Néerlandais a également marqué l’histoire de Red Bull en offrant à l’écurie autrichienne sa 100ème victoire. Et si une nouvelle période d’hégémonie semble se créer dans le monde de la Formule 1, le directeur technique Christian Horner n’a pas tari d’éloges sur son champion de 25 ans.

Le monde de la Formule 1 est régulièrement fait de cycles et de périodes. Ferrari dans le début des années 2000, ou encore Mercedes il n’y a pas si longtemps, et désormais Red Bull ? L’écurie autrichienne possède en ses rangs un génie en la personne de Max Verstappen. Parfois déconnecté, le double champion du monde néerlandais ne laisse aucune miette à la concurrence cette saison.

F1 : Verstappen assome Pérez, le calvaire continue https://t.co/mh4J9pG4tj pic.twitter.com/FSN4MQFhrU — le10sport (@le10sport) June 21, 2023

« C’est juste une grande équipe de course »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , le directeur technique de Red Bull a tout d’abord tenu a salué la mentalité de son écurie. « Ce sont les gens. C’est l’esprit. C’est la culture. C’est l’attitude que nous avons, la façon dont nous abordons la course. C’est le désir. C’est la passion. C’est l’engagement. Ce sont tous ces aspects, car lorsque vous travaillez pour une équipe comme Red Bull, votre objectif est clair. Nous voulons gagner et nous voulons être compétitifs. Tout le monde donne le meilleur de lui-même et s’engage dans cette voie, et on ressent cette énergie dans l’usine. C’est une culture que nous avons et qui fait que nous sommes différents des autres équipes. C’est une équipe de course - c’est juste une grande équipe de course » , déclare un Christian Horner visiblement très ému.

« Ce à quoi nous assistons avec Max, c’est à l’émergence d’un nouveau méga talent »