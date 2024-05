Mercato : «On veut vendre 12 joueurs», le PSG le met à la porte !

Thibault Morlain

Recruté en 2018 par le PSG, Thilo Kehrer a fini par faire ses valises en 2022. L’Allemand s’était alors envolé pour l’Angleterre, rejoignant Londres et le club de West Ham. Que s’est-il passé pour que le défenseur, aujourd’hui à l’AS Monaco, fasse ses valises ? Kehrer l’a révélé, il a été poussé vers la sortie par le PSG, qui souhaitait alors faire un grand ménage dans l’effectif.

En janvier dernier, prêté par West Ham à l’AS Monaco, Thilo Kehrer a fait son retour en Ligue 1. Un championnat que l’Allemand avait quitté en 2022. Arrivé en 2018 au PSG, le défenseur central est donc parti 4 saisons plus tard alors que Kehrer n’était plus en odeur de sainteté à Paris.

« Moi je voulais rester »

Pour Colinterview , Thilo Kehrer a raconté les coulisses de son départ du PSG. L’Allemand a alors dévoilé : « Comment vient la décision de partir du PSG ? La décision de partir venait plutôt du club, pas vraiment de moi. Je voulais rester ? Moi je voulais rester. La deuxième saison avec Pochettino, j’ai fait presque tous les matchs comme défenseur central, je me sentais très bien. Je me sentais dans une progression en tant que footballeur et comme personne ».

« Le coach m’a fait comprendre qu’il ne comptait pas sur moi »