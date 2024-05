Transferts à 160M€, le PSG a tranché pour le mercato

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a renforcé massivement son attaque. En effet, le club de la capitale s'est offert les services de Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et de Bradley Barcola. Et si elle devait en garder qu'un la saison prochaine, la direction du PSG devrait choisir le crack français de 21 ans.

Le PSG a frappé fort sur le mercato l'été dernier. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a bouclé douze signatures au total : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Xavi Simons, Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. En ce qui concerne les trois derniers joueurs, les hautes sphères du PSG ont mis la main à la poche.

Le PSG a dépensé 160M€ pour Ramos et Kolo Muani

En effet, le PSG a déboursé environ 50M€ pour le transfert de Bradley Barcola. De surcroit, le club de la capitale a dépensé près de 160M€ pour les arrivées de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani. Et si ces deux dernières opérations ont couté plus cher que le crack de 21 ans, le PSG préférerait tout de même conserver son numéro 29 à ses deux autres attaquants.

Le PSG préfère garder Barcola à Ramos et Kolo Muani