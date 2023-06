F1 - Mercato : Il balance sur Hamilton

Arnaud De Kanel

Malgré la rumeur l'envoyant chez Ferrari, Lewis Hamilton est bien décidé à prolonger avec Mercedes. Or, le pilote britannique n'a toujours pas trouvé d'accord avec l'écurie allemande notamment sur l'aspect financier de son futur contrat. Mika Häkkinen estime d'ailleurs qu'Hamilton penserait avant tout à l'argent plutôt qu'à la course.

Lewis Hamilton et Mercedes peinent à trouver un accord définitif pour le nouveau contrat du Britannique comme il l'a confirmé dernièrement. L'aspect financier est l'un des freins majeurs aux négociations car Hamilton réclamerait une belle fortune selon la presse étrangère. Le septuple champion du monde se mue en businessman plutôt qu'en pilote ces derniers temps selon Mika Häkkinen. Le Finlandais estime que Lewis Hamilton n'a plus trop la tête à la F1 et qu'il est désormais obsédé par l'argent.

«Je sais que la tête de Lewis n’est plus à 100% dans la course»

Mika Häkkinen pense que Lewis Hamilton est davantage tourné vers son après-carrière que par la course et la compétitivité mais il comprend parfaitement son homologue. « Lewis Hamilton rejoignant Ferrari, ce serait une surprise. L’argent motive-t-il les pilotes ? Je sais que la tête de Lewis n’est plus à 100% dans la course. C’est tout à fait normal. Mais l’argent le motive-t-il à rester ? Bien sûr que oui, il faut penser à l’avenir, à l’autre moitié de sa vie. Mais il y a de nombreux risques encourus. Je dis toujours que lorsque les gens vieillissent, l’ordre de vos pensées change. Vos priorités dans la vie changent », a déclaré le double champion du monde dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Mika Häkkinen est plutôt pessimiste pour la suite de la carrière de Lewis Hamilton en Formule 1.

«Ça ne sera plus une situation facile»