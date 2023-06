F1 - Mercato : Ça traine pour Hamilton

Arnaud De Kanel

De nouveau sur le podium à Montréal, Lewis Hamilton enchaine les performances de haut-vol. Forcément, cela le rassure dans l'optique de poursuivre avec Mercedes. C'est d'ailleurs la volonté du Britannique qui sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Malgré tout, il reconnait que la finalisation du dossier prend plus de temps que prévu.

Lewis Hamilton retrouve le sourire ces derniers temps chez Mercedes après un début de saison délicat. L'écurie allemande travaille dans le bon sens et cela est plutôt de bon augure en vue de la saison prochaine. Forcément, le développement de sa monoplace allait peser dans sa décision finale. Hamilton, qui sera en fin de contrat à l'issue de la saison, rêve toujours de décrocher un huitième titre et s'il avait pris conscience que Mercedes n'était plus capable de lui offrir une voiture performante, il aurait sans aucun doute claqué la porte. La donne a changé et il veut désormais prolonger avec les Flèches d'Argent mais le dossier peine à se concrétiser.

«Je serai chez Mercedes F1 l’an prochain»

« Comme je vous l’ai déjà dit, c’est la même chose que lors des deux courses précédentes Il n’y a pas grand-chose à ajouter pour le moment. Mais dès que j’aurai quelque chose pour vous, je vous le ferai savoir. Ce que je peux vous dire, c’est que je serai chez Mercedes F1 l’an prochain, c’est certain, a encore ajouté le septuple champion du monde de F1. Nous avons eu une bonne réunion avec Toto. Ce n’est pas un contrat mais des contrats, ils sont très complexes », a reconnu Lewis Hamilton dans des propos relayés par F1 Auto-Journal . La complexité de son futur contrat ne facilite pas l'avancée des négociations.

F1 : Leclerc pousse un coup de gueule, Ferrari le recadre https://t.co/IHOn2bIr4o pic.twitter.com/zTSqNwERMs — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

«Je n’ai pas à être pressé»