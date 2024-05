Mercato : Le PSG se lance dans une opération «impossible»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'objectif principal du PSG sera de réussir à compenser le départ de Kylian Mbappé. Une mission complexe voire «quasiment impossible» de l'aveu d'Alain Giresse qui estime que pour remplacer un joueur de cette importance sur le mercato, il faut bouleverser l'équipe plutôt que recruter un seul grand joueur.

Le mercato du PSG s'annonce brûlant, notamment pour remplacer Kylian Mbappé qui a annoncé son départ à l'issue de la saison. Le club parisien devra donc frapper fort, mais cette mission s'annonce très compliquée comme le souligne Alain Giresse.

PSG : Mbappé a vendu la mèche au vestiaire du Real Madrid https://t.co/fjyc6hqs4D pic.twitter.com/iMCPYSP7DC — le10sport (@le10sport) May 18, 2024

«Ce sera pratiquement impossible de remplacer Mbappé»

« Comment le PSG peut-il combler le vide laissé par Mbappé ? Il sait qu'il sera pratiquement impossible de remplacer un joueur de la taille de Mbappé. L'équipe devra probablement changer sa façon de jouer pour ne pas être aussi dépendante d'une star », assure l'ancien milieu de terrain dans les colonnes de AS avant de confier que Kylian Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde.

«Mbappé veut prendre la relève de Messi et Cristiano»