F1 : Alonso lâche une grosse annonce, Red Bull peut trembler

Deuxième à l’issue du Grand Prix du Canada le week-end dernier, Fernando Alonso s’est offert un nouveau podium cette saison. L’Espagnol âgé de 41 ans continue d’impressionner et pointe à la troisième place au classement des pilotes avec 117 points. Le double champion du monde n’a que neuf longueurs de retard sur le deuxième Sergio Pérez, qu’il estime pouvoir battre.

C’est un trio de multiples champions du monde auquel nous avons eu droit le week-end dernier lors du Grand Prix du Canada. Respectivement premier, deuxième et troisième sur la grille de départ, Max Verstappen, Fernando Alonso et Lewis Hamilton sont arrivés dans le même ordre à Montréal. Les trois hommes ont d’ailleurs eu l’occasion de batailler en piste, pour le plus grand bonheur du pilote Aston Martin, qui à 41 ans ne cesse d’impressionner.

Alonso pense qu’il peut battre Pérez

Alors que huit Grand Prix ont eu lieu depuis le début de la saison, Fernando Alonso a terminé à six reprises sur le podium. Ce qu’il a une nouvelle fois réalisé au Canada, finissant deuxième devant Lewis Hamilton. Une performance qui lui permet de glaner quelques points au classement des pilotes. Troisième avec 117 unités, il n’est qu’à neuf longueurs du deuxième, Sergio Pérez, qui a plus de difficultés après un très bon début de saison. À la question de savoir s’il peut terminer devant le Mexicain à la fin de l’année, Fernando Alonso n’a pas de doutes : « Oui ! », a-t-il lâché, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Peut-être qu’en Autriche nous aurons un peu plus de rythme »