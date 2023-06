F1 : C’est la guerre avec Hamilton et Verstappen, Alonso hallucine

Pierrick Levallet

Deuxième du Grand Prix du Canada ce dimanche, Fernando Alonso a signé un nouveau podium cette saison. Le pilote de 41 ans n'en finit plus d'impressionner au volant de son Aston Martin. Il a d'ailleurs livré une belle bataille avec Max Verstappen et Lewis Hamilton, qu'il estime plutôt intense puisque personne n'a le droit à l'erreur.

«C’est une bataille très intense»

« Mes batailles avec Hamilton et Verstappen ? C’est bien, c’est génial. J’aime vraiment ces batailles et ces podiums. C’est arrivé en Australie, je crois la dernière fois et maintenant ici, et il y a beaucoup de respect, beaucoup de talent quand vous vous battez contre Max, Lewis. Vous savez que vous n’avez pas le droit à l’erreur parce qu’ils en profiteront, et ils ne feront pas d’erreur, eux. Donc, si vous voulez les battre, vous devez être dixième après dixième, le plus rapide pour combler l’écart. Ce n’est pas un avantage. C’est une bataille très intense, très juste, très respectueuse, même avec les possibilités de dépassements qu’on a avec le DRS » a expliqué le pilote d’Aston Martin dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Vous savez qu’il y a un sens de la conscience et du respect»