F1 : Mercedes fait une énorme annonce, Verstappen peut souffler

Jean de Teyssière

Mercedes revient bien et le Grand Prix du Canada l'a démontré. Partis en troisième et quatrième position, Lewis Hamilton a terminé à cette même place et George Russell a dû déclarer forfait suite à son crash. Hamilton avait aussi réalisé un super départ, dépassant Fernando Alonso, mais l'Espagnol a repris sa seconde place au 22ème tour. Toto Wolff, directeur de Mercedes, est content de ces améliorations et ne compte pas s'arrêter là. Mais elles ne seront pas suffisantes pour embêter Max Verstappen.

Max Verstappen a encore dominé du début à la fin le Grand Prix du Canada. Malgré un oiseau présent dans ses freins durant la quasi totalité de la course, le Néerlandais a empoché sa sixième victoire cette saison, offrant par ailleurs la 100ème victoire de Red Bull en F1. Mercedes a encore fait forte impression et affiché de bonS progrès. Qui devraient encore durer.

Mercedes va encore améliorer sa monoplace

Dans des propos rapportés par motorsport.com , Toto Wolff, directeur de Mercedes évoque les modifications apportées à la monoplace : « Nous amènerons une modification plus importante à Silverstone. Ensuite, nous devrions en avoir une autre avant la fermeture [des usines]. C'est juste que les enseignements se sont beaucoup accélérés depuis que nous avons changé une partie de l'architecture conceptuelle. Il devrait y avoir des avancées raisonnables lors des quatre prochaines courses. »

« Max est encore loin »