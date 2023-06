F1 : Un retour fracassant de Schumacher ? Mercedes sort du silence

Hugo Chirossel

N’ayant pas de baquet en Formule 1 cette saison après deux ans passés chez Haas, Mick Schumacher a rebondi du côté de Mercedes, où il est pilote de réserve. Mais ces derniers temps, des rumeurs envoient l’Allemand chez Williams, où il pourrait prendre la place de Logan Sargeant. Toto Wolff s’est exprimé à ce sujet.

Alors que s’est achevé le week-end dernier le huitième Grand Prix de Formule 1 de la saison, deux pilotes sont encore bloqués à 0 point au compteur : Nyck de Vries et Logan Sargeant. En ce qui concerne l’Américain de 22 ans, qui vit sa première année en F1, sa place chez Williams serait en danger. Des rumeurs laissaient entendre que Mick Schumacher, actuellement pilote de réserve chez Mercedes, pourrait le remplacer.

« Ils manquent quelque chose s’ils ne le prenaient pas »

« Je pense que quiconque le veut aurait un bon pilote », estime Toto Wolff, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Mais, en fin de compte, les autres équipes doivent décider elles-mêmes quels pilotes elles veulent. Je ne peux pas dire aux équipes avec lesquelles nous avons des contrats de fourniture de moteurs de prendre notre pilote de réserve. Mais oui, pour le dire de manière plus subtile, je pense qu’ils manquent quelque chose s’ils ne le prenaient pas . »

Wolff ne veut pas lâcher Schumacher