F1 : Gros clash avec Leclerc, Ferrari sort du silence

Ce week-end, Ferrari a (enfin) connu un résultat satisfaisant en plaçant ses 2 monoplaces à l’avant. 4ème à l’arrivée, Charles Leclerc partait pourtant de loin. Très frustré lors des qualifications samedi dernier, le Monégasque n’avait pas hésité à critiquer publiquement la stratégie de la « Scuderia ». Alors que tout semble être rentré dans l’ordre, Frédéric Vasseur est revenu sur cet épisode peu commun.

Samedi dernier, Charles Leclerc était éliminé en Q2 lors des qualifications du Grand Prix du Canada. Très remonté, le pilote de 25 ans déclarait alors « vouloir être davantage écouté par son équipe » . Une critique à chaud, qui a quelque peu mis la pression à Ferrari…

Leclerc a avoué « avoir tort » concède Fred Vasseur

Dans des propos recueillis par Motorsport.com , Frédéric Vasseur (team principal de l'écurie italienne) est revenu plus en détail sur cet épisode animé du week-end chez Ferrari. « On a eu une bonne discussion et il a dit : « OK, j'avais tort ». Vous savez que j'essaie toujours de protéger mes gars, les pilotes, pour l'équipe. Je peux parfaitement comprendre que lorsqu'ils sortent de la voiture après un mauvais résultat et qu'on leur pose une question sur la stratégie, ils répondent non. Il n'y aura jamais un pilote qui dira : « C'était super, je me suis fait avoir mais c'était super ». Le plus important, c'est qu'il est parfois préférable de parler avec l'équipe avant. C'est ce que l'on a fait (après les qualifications). C'était très calme, très constructif et très direct » .

« Il doit y avoir une décision commune : parfois on a raison, parfois on a tort »