F1 : Alonso en plein clash ? Il répond cash

Au cours de son immense carrière, Fernando Alonso s’est forgé une réputation de pilote n’ayant pas la langue dans sa poche. Habitué aux frictions avec certains de ses concurrents, l’Espagnol de 41 ans s’était fait percuté par Carlos Sainz en Australie. Quelques mois plus tard, Alonso a tenu à relativiser les possibles tensions existantes avec son compatriote chez Ferrari.

Lors du Grand Prix d’Australie en avril dernier, Carlos Sainz percutait accidentellement Fernando Alonso lors du redémarrage des derniers tours après un drapeau rouge. Pas rancunier, le pilote d’Aston Martin avait martelé à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’un fait de course. Dans tous les mauvais coups cette saison, Carlos Sainz avait également bloqué la trajectoire de Pierre Gasly lors des qualifications du Grand Prix du Canada plus récemment.

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Fernando Alonso s’est une nouvelle fois exprimé sur sa relation avec Carlos Sainz, et en a profité pour pousser un coup de gueule à l'encontre de la presse espagnole. « Nous nous connaissons depuis très, très longtemps. Nous sommes de bons amis sur les circuits et à l’extérieur également. Il y a beaucoup de rumeurs stupides, et cette année, parce que j’ai une voiture compétitive et que nous nous battons ensemble sur la piste... En Espagne, nous sommes comme ça. Nous savons malheureusement que le niveau du journalisme en Espagne est bas, en général. C’est ainsi. Nous ne sommes pas souvent en Espagne et malheureusement, nous essayons d’éviter notre pays pour beaucoup de chose » .

« Nous sommes tous les deux assez matures »