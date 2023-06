F1 : Alonso régale, Alpine hallucine totalement

Hugo Chirossel

Passé d’Alpine à Aston Martin, Fernando Alonso réalise jusqu’à maintenant une excellente saison avec sa nouvelle équipe. En huit Grand Prix, le double champion du monde a terminé à six reprises sur le podium et pointe actuellement à la troisième place au classement des pilotes. Les progrès effectués par l’écurie britannique depuis l’année dernière en ont surpris plus d’un, et notamment le patron d’Alpine Laurent Rossi.

Quatrième au classement constructeur à la fin de la saison dernière, Alpine espérait continuer à progresser cette année afin de se rapprocher encore un peu plus de Red Bull, Ferrari et Mercedes. Mais finalement, l’écurie française se retrouve actuellement cinquième. En cause, l’excellent début de saison d’Aston Martin et surtout de Fernando Alonso. L’équipe britannique pointe à la troisième place, à seulement 13 longueurs de Mercedes, tandis que l’Espagnol quant à lui est troisième au classement des pilotes.

« C’est un rappel à la réalité »

Des résultats inattendus pour les autres écuries et notamment Alpine, qui avait l’ambition de se rapprocher un peu plus du podium. « C’est un rappel à la réalité pour Mercedes, Ferrari et nous-mêmes. Nous nous sentions à l’aise en pensant que nous étions en pleine ascension, comme tous les autres, et soudain, il y a une équipe qui nous dépasse tous », a déclaré Laurent Rossi, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le patron d’Alpine estime que son équipe a été trop prudente sur certains points, ce qui a retardé son développement.

«Nous pouvons probablement accélérer des choses»