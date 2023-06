F1 : Grande nouvelle pour Verstappen, Red Bull va tout exploser

Arnaud De Kanel

Red Bull ne veut rien laisser aux autres cette saison. La preuve en est, l'écurie autrichienne a remporté les 8 premières courses de l'année et le différentiel avec ses rivales parait encore plus grand que ce que l'on imaginait. Gordon Murray, concepteur de Formule 1 dans le passé, estime que plus rien ne peut échapper à Red Bull qui se dirige vers un 100% historique.

Grâce aux 6 succès de Max Verstappen et aux 2 de Sergio Pérez, Red Bull a remporté tous les Grands Prix cette saison. L'inquiétude grandit dans le paddock où certaines écuries concèdent que la supériorité de l'écurie autrichienne devrait lui permettre de faire une razzia historique. Dans l'histoire de la F1, le pourcentage le plus important de victoire d'une même écurie appartient à McLaren qui avait remporté 15 des 16 Grands Prix disputés en 1988 grâce à Ayrton Senna et Alain Prost, soit 93% de succès sur l'exercice. Gordon Murray, le concepteur des monoplaces britanniques de l'époque, pense que Red Bull fera mieux cette saison.

«Red Bull a d’excellentes chances de le battre cette année»

« Red Bull est une équipe très bien gérée et disciplinée, qui a une grande compréhension de l’aérodynamique. Disposer d’une équipe de gestion et d’ingénierie stable et de longue date est un facteur extrêmement important dans la quête du succès en F1. Récemment, je m’attendais à ce que Mercedes batte mon record de victoires en Grand Prix en 1988, mais elle n’y est jamais parvenue. Red Bull a d’excellentes chances de le battre cette année, ils doivent gagner toutes les courses sauf une pour y parvenir et je les suivrai avec intérêt », a-t-il déclaré au Times .

Murray critique la réglementation