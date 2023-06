F1 - Red Bull : Un retour est annoncé, grand danger pour Perez

Arnaud De Kanel

Depuis le GP de Monaco, Sergio Perez enchaine les désillusions. Le Mexicain s'écroule peu à peu sous la pression et cela pourrait lui causer du tort pour la suite de son aventure chez Red Bull. Le danger se précise puisque l'écurie autrichienne a annoncé des tests poussés avec Daniel Ricciardo.

Ambitieux et déterminé, Sergio Perez vise le titre mondial cette maison malgré la concurrence de son coéquipier Max Verstappen. Mais le Mexicain s'est fait prendre à son propre jeu et il craque sous la pression depuis trois Grands Prix désormais. Checo aurait mieux fait de se concentrer sur son rôle d'équipier car il n'est plus assuré de piloter chez Red Bull dans les années à venir. Son contrat expire en 2024 et l'écurie autrichienne serait de plus en plus réticente à le prolonger, d'autant plus que Daniel Ricciardo, le réserviste, toque à la porte.

«Il a trois jours pour prouver»

L'Australien aura même l'occasion de piloter la monoplace Red Bull à Silverstone dans un mois pour les tests Pirelli. Helmut Marko n'exclut pas un retour de Daniel Ricciardo en tant que titulaire. « Nous aurons Ricciardo dans la voiture pendant trois jours après Silverstone lors du test des pneus, et alors nous pourrons évaluer où se situe réellement Ricciardo. Il veut revenir en F1, il a trois jours pour prouver qu’il est capable de le faire dans de bonnes conditions », a avoué l'Autrichien dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Sergio Perez est sur la sellette.

Marko met la pression à Perez