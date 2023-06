F1 : Verstappen répond cash à Hamilton

Hugo Chirossel

Vainqueur de six des huit Grand Prix disputés jusque-là cette saison, Max Verstappen est bien parti pour décrocher un troisième titre de champion du monde consécutif. En mai dernier, Lewis Hamilton avait laissé entendre que la Formule 1 devait adapter son règlement afin d'éviter une trop grosse domination de Red Bull. Un avis que ne partage forcément pas le Néerlandais.

« Je ne sais pas quelle est la solution pour l’avenir, mais nous allons devoir continuer à adapter ces règlements, sinon la situation pourrait rester la même pendant des années. Jusqu’en 2026 [année du nouveau règlement]. Si nous ne faisons pas un meilleur travail, ce que nous nous efforçons de faire . » En mai dernier, face à la nouvelle domination de Red Bull cette saison, Lewis Hamilton avait appelé la Formule 1 à adapter son règlement afin d’apporter plus de concurrence entre les équipes.

F1 : Verstappen et Alonso jubilent, il lâche une terrible annonce https://t.co/zzhkXIwNAb pic.twitter.com/f3RNPT58de — le10sport (@le10sport) June 24, 2023

« C’est une question de travail acharné »

Lewis Hamilton semble oublier que pendant des années, c’est lui qui avait bénéficié de la domination de Mercedes sur la Formule 1. En position de force avec Red Bull, Max Verstappen estime que modifier le règlement n’est pas nécessaire. « C’est une question de travail acharné - et j’ai apprécié et reconnu la valeur de ce que Mercedes faisait à l’époque. C’était super impressionnant, donc je n’ai jamais vraiment eu l’impression qu’il fallait arrêter ça [cette domination] ou quoi que ce soit d’autre. Il s’agissait simplement d’essayer de travailler plus dur pour les rattraper », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Il y a probablement encore plus de motivation »