F1 : Incroyable, Red Bull recale Verstappen

Arnaud De Kanel

Max Verstappen doit s'ennuyer en Formule 1. Le double champion du monde en titre et actuel leader de cette saison 2023 désirait de participer aux Formula Nürburgring organisés par Red Bull. Malgré tout, Helmut Marko s'est fermement opposé à ce projet.

En balade en Formule 1, Max Verstappen veut découvrir de nouvelles disciplines. Outre son désir de participer aux 24 Heures du Mans, le Néerlandais voulait également se confronter à Sebastian Vettel et Daniel Ricciardo sur le Nordschleife du Nürburgring en septembre. Red Bull a refusé que son pilote star y participe comme il l'a lui-même révélé la semaine passée.

«Il a mis son veto dès le début de la discussion»

« J’aurais aimé le faire mais Helmut ne veut pas que je le fasse. Il sait très bien que j’aurais repoussé les limites. Il a donc mis son veto dès le début de la discussion. Nous utilisons également des pneus de démonstration propres à ce genre de choses et si j’avais vraiment voulu pousser, j’aurais eu besoin de vrais pneus de course. Mais ce n’est pas autorisé par le règlement. Je ne voulais pas causer de problème inutilement. Quand j’ai entendu parler de l’événement, Helmut était assis à la table. Il m’a tout de suite dit que je ne devais pas y participer. Il y a des risques partout. Peut-être que ça se fera plus tard », a déclaré Max Verstappen dans des propos relayés par Secteur F1 . Helmut Marko explique avoir pris cette décision suite au récent comportement de son pilote et des risques qu'une telle course représente.

«Il paye un peu le prix de son entêtement»