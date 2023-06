F1 : Leclerc veut imiter Verstappen et Alonso

Arnaud De Kanel

Avant d'être un pilote de Formule 1, Charles Leclerc est avant tout un passionné de sport automobile. Et comme Fernando Alonso avant lui, le Monégasque ambitionne de participer aux 24 Heures du Mans. Un projet qui trotte également dans la tête de Max Verstappen.

A force d'enchainer les déceptions, Charles Leclerc va sans doute être lassé de la Formule 1. Sa carrière de pilote est loin d'être finie et il pourra toujours rebondir dans une autre discipline. Fernando Alonso en avait fait l'expérience en participant aux 24 Heures du Mans. L'Espagnol s'était même imposé en 2018 et 2019. Cela donne des idées à Charles Leclerc qui a assisté au sacre de Ferrari pour le centenaire de la mythique course d'Endurance. Le Monégasque a clamé son envie de participer à ce monument du sport automobile tout comme un certain Max Verstappen avant lui.

«Je voudrai un jour cocher la case du Mans»

Impressionné par l'engouement qui a accompagné la dernière édition des 24 Heures du Mans, Charles Leclerc espère les disputer au moins une fois dans sa carrière. « C’est un événement incroyable, je n’ai jamais vu autant d’enthousiasme. Pour sûr, je voudrai un jour cocher la case du Mans, je ne sais pas quand mais cela fait partie de mes projets. Quand ce sera possible, je l’ignore, mais après cette visite j’en suis encore plus convaincu. Je suis extrêmement fier de ce que Ferrari a réalisé aujourd’hui, c’est juste dingue ! », a confié le pilote monégasque lors de son passage dans la Sarthe. Son objectif est clair.

«Cela me tente beaucoup»