F1 : Verstappen a un rêve, Red Bull lui brise

Jean de Teyssière

Max Verstappen, leader incontestable et incontesté cette saison ne peut cependant pas faire ce qu'il veut. Le pilote Red Bull aurait rêvé de participer au Red Bull Formula Nurburgring, une course qui sera disputée sur le célèbre circuit allemand du Nordschleife, mais Helmut Marko, dirigeant de Red Bull le lui a interdit. Une décision que l'homme de 80 ans a expliqué.

Organisée par Red Bull, de nombreux anciens pilotes prendront part à la Red Bull Formula Nurburgring, sur le mythique circuit de Nordschleife. Daniel Ricciardo ou encore Sebastian Vettel feront partis des pilotes qui se disputeront la victoire sur ce circuit de 20km vieux de presque 100 ans. Mais cela se fera également sans Max Verstappen qui voulait pourtant y participer.

« Helmut était assis avec moi et il m’a dit : ’Non, non, non, tu ne fais pas ça !’ »

Il y a une quinzaine de jours, Max Verstappen affirmait avoir voulu participer à la course du 9 septembre sur le Nordschleife mais que Helmut Marko, dirigeant de Red Bull y avait apposé son veto : « Je voulais le faire, mais Helmut ne m’y a pas autorisé. Il savait que j’essaierais d’aller jusqu’aux limites. J’aurais adoré le faire. C’est aussi risqué de conduire ici. Cela dépend simplement de la façon dont vous tapez une barrière. Mais ce n’est normalement pas le plan, bien sûr. Mais j’espère qu’un jour je pourrai le faire. Idéalement, cela aurait été incroyable dans une F1. Mais si ce n’est pas possible dans une F1, alors peut-être dans une GT3. Non, je n'ai pas insisté, je ne voulais pas créer de problèmes inutiles. J’ai entendu dire que cette date arrivait, et Helmut était assis avec moi et il m’a dit : ’Non, non, non, tu ne fais pas ça !’ J’aurais certainement tenté de battre le record. Mais vous n’avez pas envie d’avoir des pneus de démonstration mais des pneus appropriés, ceux homologués pour la course. Mais ce n’est pas autorisé. »

«Il paye un peu le prix de son entêtement, tant pis pour le fun »