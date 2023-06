F1 : L’étonnant aveu de Max Verstappen

Arnaud De Kanel

Intouchable au volant d'une Red Bull surpuissante, Max Verstappen écrase la concurrence en ce début de saison. Le Néerlandais a signé son sixième succès en 2023 à Montréal où personne n'a pu lui livrer bataille. Étonnamment, il aimerait bien que les écarts se resserrent au fil de l'année.

On ne l'arrête plus. Max Verstappen a remporté le GP du Canada dimanche dernier et a ainsi signé sa 6ème victoire de la saison, sa 41ème en carrière devenant ainsi l'égal d'Ayrton Senna. Sa Red Bull lui permet d'écrire l'histoire sereinement. En piste, le double champion du monde en titre n'est que rarement inquiété. Il craint qu'une certaine forme de lassitude apparaisse au fil de la saison et c'est pour cela qu'il plaide en faveur d'un rapprochement entre sa monoplace et le reste du plateau.

«Nous avons une voiture qui domine un peu»

« Bien entendu c’est toujours bon d’avoir un peu de compétition. De la monotonie ? Pas vraiment encore. Cela a été dur en 2021 ! Et aussi en 2022, ce n’était pas facile face à Ferrari au début, et nous avions aussi des problèmes de fiabilité et de surpoids avec notre Red Bull. Mais oui, à la fin de la saison et depuis, nous avons une voiture qui domine un peu », a concédé Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant d'ajouter.

«J’espère juste que de plus en plus d’équipes se rapprochent de nous»