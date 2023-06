F1 : Surprise, Verstappen déclare sa flamme à Ferrari

Arnaud De Kanel

Max Verstappen est bien parti pour faire toute sa carrière chez Red Bull. Le Néerlandais est sous contrat jusqu'en 2028 et il n'a pas l'intention de quitter l'écurie autrichienne. Ce qu'il veut, c'est gagner. Pour autant, il reconnait que courir chez Ferrari représente une opportunité unique.

Présent en F1 depuis ses 17 ans, Max Verstappen n'a jamais quitté le giron Red Bull. Souvent, le double champion du monde fait part d'une certaine lassitude vis-à-vis de la discipline. Il ne se voit pas faire de vieux os en F1 à contrario d'un Fernando Alonso et il pourrait même prendre sa retraite en 2028, date à laquelle son contrat avec Red Bull arrivera à expiration. Bien qu'il soit voué à terminer avec la formation autrichienne, il reconnait une certaine attirance pour Ferrari.

«Une équipe incroyable pour laquelle courir»

« Cela dépend aussi un peu de la compétitivité que nous aurons en 2028 . Il sera très difficile de partir si on continue sur cette lancée. Les gens me demandent toujours si j’ai une équipe de rêve. Je sais que Ferrari a une histoire incroyable en Formule 1 et que c’est une équipe incroyable pour laquelle courir, mais je me suis toujours dit que je voulais juste être dans la voiture la plus rapide » a déclaré Max Verstappen dans des propos relayés par Secteur F1 . Un départ chez Ferrari n'est donc pas à l'ordre du jour.

«Je suis très heureux là où je suis»