F1 : Alonso lance un énorme défi à Verstappen

Jean de Teyssière

Dans un peu plus d'une semaine aura lieu le neuvième Grand Prix de la saison, en Autriche. Après une course menée de bout en bout, Max Verstappen a remporté la sixième victoire de sa saison et est plus que jamais leader du classement des pilotes. Mais derrière, Fernando Alonso et Aston Martin restent aux aguets et en cas de pépin pour le Néerlandais, le double champion du monde en 2005 et 2006 n'hésitera pas.

Max Verstappen peut-il continuer à marcher sur le championnat comme il le fait depuis quatre courses ? Depuis les dix derniers tours du Grand Prix de Miami, le Néerlandais n'a jamais été dépassé et a toujours fini premier. Cela fait donc 224 tours que Verstappen mène et le pilote Red Bull souhaite sans doute continuer sur cette lancée. Mais c'est sans compter Fernando Alonso, qui est toujours une menace pour Verstappen.

« Le circuit sera bon »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Fernando Alonso évoque le Grand Prix d'Autriche à venir : « Je pense que le week-end de Sprint ne sera pas idéal pour nous. Nous avons besoin de temps en essais libres avec notre nouvelle voiture améliorée. Nous avons encore besoin de comprendre et d’optimiser un peu le package et en Autriche, avec le sprint, nous n’aurons que les EL1 pour le faire. Mais c’est comme ça. Le circuit sera bon, et peut-être meilleur pour le package aussi. Montréal a un tracé étrange, disons. Peut-être bon pour Ferrari, historiquement avec une longue ligne droite et des virages courts, donc peut-être qu’en Autriche nous avons un peu plus de rythme. »

F1 : Verstappen a un rêve, Red Bull lui brise https://t.co/Q3uuvgOGHs pic.twitter.com/MThZVROows — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

« Je veux gagner une course cette année »