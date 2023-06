F1 : Verstappen et Alonso jubilent, il lâche une terrible annonce

Benjamin Labrousse

En ayant remporté l’intégralité des courses disputées cette saison, Red Bull confirme un peu plus son hégémonie sur le monde la Formule 1. Révélation de la saison, Aston Martin peut compter sur le phénix, Fernando Alonso, pour performer au plus haut niveau. Mais certains observateurs l’affirment : ces deux écuries sont chacune ralentie par les performances mitigées de Sergio Pérez et Lance Stroll.

Max Verstappen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton. Le podium du Grand Prix du Canada avait fière allure dimanche dernier. Le Néerlandais incarne à la fois le présent et l’avenir de la Formule 1, tandis que l’Espagnol et le Britannique, âgés respectivement de 41 et de 38 ans, font de la résistance. Mais pour Verstappen et Alonso, leurs performances éclipsent les résultats parfois décevants de leurs coéquipiers cette saison.

F1 : « De la m**de dans les yeux », Red Bull clash le boss de Mercedes https://t.co/N9ZmYjHBWn pic.twitter.com/qEpDj7EYjb — le10sport (@le10sport) June 24, 2023

« Sergio Pérez était une nouvelle fois loin derrière »

Dans des propos relayés par l’Auto Journal , Flavio Briatore estime que l’écart entre Max Verstappen et Sergio Pérez est encore plus flagrant après la course de dimanche dernier au Canada. « La suprématie absolue et maintenant habituelle d’un pilote, Max Verstappen, a de nouveau été mise en scène au Grand Prix du Canada. Son équipier Sergio Pérez était une nouvelle fois loin derrière. Cela montre qu’avoir une bonne voiture ne fait pas tout : le pilote doit être bon lui aussi ! Dimanche dernier, nous avons vu les trois champions les plus importants de la Formule 1 sur le podium. Pour moi, il s’agit vraiment des meilleurs, de la crème de la crème en F1. Tous les autres viennent ensuite » , déclare l’ancien directeur de l’écurie Benetton.

« Où était son équipier Lance Stroll »