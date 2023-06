F1 : Perez dans le dur, il dévoile le nouvel adversaire de Verstappen

Benjamin Labrousse

Auteur de sa 6ème victoire de la saison ce dimanche au Canada, Max Verstappen a confirmé la tendance : Il est le pilote le plus fort en course. En grande forme en début de saison, Sergio Perez est quant à lui davantage en difficulté ces derniers temps. Personne n’en doute, le Mexicain est un très bon pilote. Mais pour réellement concurrencer Verstappen, certains estiment que Red Bull devrait se tourner vers d’autres options.

N'y a-t-il rien à faire pour tenter d’arracher une victoire des mains de Max Verstappen ? Les Grand Prix passent et se ressemblent ces derniers temps. Souvent en pole position au départ des courses, la fusée néerlandaise ne laisse personne le rattraper. Et Miami en est témoin, même lorsque le pilote de Red Bull part de derrière, il finit par l’emporter. Seul pilote à avoir réussi à gagner cette saison hormis Verstappen, Sergio Perez peine à se montrer régulier.

« Sergio a montré en début de saison qu’il était tout à fait capable de se battre avec Max »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Johnny Herbert s’est exprimé à ce sujet. « Il y aura toujours un favoritisme dans une équipe parce que vous savez que l’un d’entre eux sera à la hauteur et qu’il le sera de manière constante. Sergio a montré en début de saison qu’il était tout à fait capable de se battre avec Max, mais il y a eu un moment où ce n’était plus le cas. Comme (Michael) Schumacher, (Ayrton) Senna, (Nigel) Mansell, (Mika) Häkkinen, ils sont toujours capables de tirer le meilleur parti de leur matériel chaque week-end. En d’autres termes, je dirais qu’il est menacé, mais c’est un très bon numéro deux » , affirme ainsi l’ancien pilote.

« Je pense que ce serait une bonne option pour Red Bull », Herbert veut voir Norris chez Red Bull