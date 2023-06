F1 : Improbable, une star d'Hollywood débarque chez Alpine

Jean de Teyssière

Alpine voulait basculer dans le bon sens cette saison avec l'arrivée de Pierre Gasly mais peine pour le moment à se montrer à la hauteur des attentes. Malgré la belle troisième place d'Esteban Ocon lors du Grand Prix de Monaco, l'écurie française ne parvient pas à placer ses pilotes en haut du classement. Et pour passer à un niveau supérieur, elle a reçu 200M€ de la part d'investisseurs, dont l'acteur hollywoodien : Ryan Reynolds.

Pour être performant en Formule 1, il faut y mettre beaucoup, beaucoup d'argent. En difficulté cette saison avec une cinquième place au classement des constructeurs, Alpine va devoir se donner les moyens de ses ambitions et c'est pour cette raison que l'écurie française a fait appel à des investisseurs pour soutenir son remaniement prévu la saison prochaine.

200M€ d'investissements pour Alpine

Voulant grandir encore plus la saison prochaine, Alpine a fait appel à des investisseurs pour soutenir ses ambitions. Et on y retrouve des groupes bien connus puisque RedBird Capital Partners, qui détient l'AC Milan et le Toulouse FC, fait partie de ceux qui ont investi chez Alpine. On y trouve également le groupe Otra Capital. Ces groupes ont acquis ensemble 24% des parts de l'écurie française. Cet investissement, en plus d'apporter un capital non négligeable, permettra à Alpine et ses pilotes, Esteban Ocon et Pierre Gasly, de bénéficier de stratégie en billetterie, marketing et média.

Ryan Reynolds investit chez Alpine