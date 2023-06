F1 : Transfert incroyable chez Mercedes, Red Bull sort du silence

Jean de Teyssière

Pilote chez Haas la saison dernière, Mick Schumacher se retrouvait sans écurie au terme de l'exercice, l'écurie n'ayant pas renouvelé son contrat . Mercedes est passé par là et a décidé de prendre le fils du septuple champion du monde, Michael Schumacher et le nommer pilote réserve de l'écurie. Toto Wolff, le directeur de Mercedes, s'est souvent montré dithyrambique à son égard et aurait même poussé pour qu'il rejoigne l'écurie appartenant à Red Bull, AlphaTauri, ce qui n'a pas plu à Helmut Marko, le dirigeant autrichien.

Récemment, Toto Wolff tressait les louanges de Mick Schumacher, estimant que « celui qui le prendra disposera d'un pilote très talentueux » et que si « George ou Lewis souffrent d'une intoxication alimentaire, nous savons que nous avons un super gars qui pilotera bien la voiture. Et, même si j'apprécie la situation pour le bénéfice de l'équipe, je préférerais chaque jour de la semaine que Mick s'assoie dans une voiture et participe à des courses. » Le patron de Mercedes a en effet décidé de faire du fils de la légende allemande son pilote réserve.

« Schumacher est un pilote Mercedes, Wolff est responsable de lui »

Et dans des propos accordés à la chaîne allemande Sport1 , Helmut Marko assurait que Toto Wolff avait approché des dirigeants d'AlphaTauri pour tenter d'u Mick Schumacher : « Ça a été évoqué lors d'une réunion, c'est tout simplement stupide que M. Wolff, dans le même temps, fasse à nouveau ouvertement de la politique contre nous auprès de la FIA. Dès lors, les négociations étaient terminées. Pourquoi devrions-nous prendre Schumacher ? C'est un pilote Mercedes, M. Wolff est responsable de lui. S'il a tant d'estime pour lui, pourquoi ne pas le laisser piloter dans sa propre équipe ou user de son influence pour le faire intégrer une équipe cliente comme Williams ? »

« Je n'ai jamais discuté avec les dirigeants de Red Bull »