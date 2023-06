Mercato - F1 : Grande annonce chez Ferrari !

Benjamin Labrousse

Alors que la saison de Formule 1 bat son plein, Ferrari nage en eaux troubles. L’écurie italienne semble bien loin de ses heures de gloire et peine à trouver de la stabilité. Alors que Charles Leclerc avait été l’objet de rumeurs l’envoyant chez Mercedes, Carlos Sainz a quant à lui pesté contre des bruits de couloirs qui lui attribuaient une future signature chez Audi.

Charles Leclerc et Carlos Sainz vivent tous deux une saison compliquée chez Ferrari. Les deux pilotes, pourtant performants l’an passé, ne parviennent pas à faire la différence cette saison. De quoi remettre en cause leur avenir au sein de la Scuderia ? Pas sûr…

« Je ne comprends pas d'où viennent les rumeurs »

Dans des propos relayés par MotorsIndisde , Carlos Sainz s’est exprimé avec véhémence sur les rumeurs de transferts l’envoyant chez Audi en 2026. « Cela me met en colère lorsque des rumeurs inventées et non corroborées sortent. Je pense honnêtement qu'il y a des semaines en F1 où il n'y a rien à dire. Je ne sais pas s'il s'agit de « clickbait » ou peut-être de petits journalistes qui essaient d'apporter une histoire pour gagner en notoriété, et faire en sorte que leur petite page ait plus de succès parce qu'ils peuvent dire : « J'ai été le premier à dire que Carlos était chez Audi en 2026 ». Je pense honnêtement que c'est quelque chose de lié à cela, parce que je ne comprends pas d'où viennent les rumeurs. Cela ne veut pas dire que j'irai ou que je n'irai pas, c'est impossible à dire » .

« Je ne parle avec personne d'autre que Ferrari »