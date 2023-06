F1 : Hamilton brille, il prévient Verstappen

Jean de Teyssière

Lors de la saison 2022 de Formule 1, Lewis Hamilton semblait toujours accuser le coup de la terrible désillusion vécue quelques mois plus tôt sur le circuit d'Abu Dhabi, qui avait vu Max Verstappen le dépasser dans le dernier tour et ainsi s'emparer du titre de champion du monde. Le septuple champion du monde avait terminé à la sixième place du classement et son compatriote George Russell avait même fini devant lui. Mais Lewis Hamilton revient bien, ce qui n'étonne pas David Couthlard.

Lewis Hamilton est un grand champion et il le prouve, même dans les moments difficiles. Âgé de 38 ans, le pilote Mercedes aurait pu jeter l'éponge après la terrible fin de saison 2021, lui qui était tout proche d'être sacré champion du monde. Mais cette saison, le Britannique revient bien même si cela ne surprend personne.

« Lewis à l'air très motivé »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , le vice-champion du monde 2001 avec McLaren David Couthlard évoque le retour au niveau de Lewis Hamilton : « Nous avions mis en garde les gens, de ne pas tirer de conclusions hâtives quand George a battu Lewis l’an dernier. Car Lewis, lorsqu’il est en forme, est un équipier redoutable. Nous avons vu un renversement de situation, Lewis a l’air très motivé, on sent cette excitation dans sa voix à nouveau quand il parle à l’équipe. »

