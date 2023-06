F1 : Plombé par Verstappen, Red Bull lui fait une énorme promesse

Benjamin Labrousse

Cette saison, Max Verstappen n’a eu qu’un adversaire à sa taille en la personne de son coéquipier Sergio Perez. Le Mexicain a remporté deux courses cette saison, mais connaît une nette baisse de forme ces derniers temps. Alors que Verstappen a récemment déclaré ne pas se soucier du cas de son partenaire, Red Bull a davantage tenu à lui afficher son soutien.

Depuis sa 2ème place lors du Grand Prix de Miami en mai dernier, Sergio Perez ne réussit plus à remonter sur le podium. Moins en confiance ces derniers temps, « Checo » a récemment reçu le soutien du team principal de Red Bull Christian Horner. « Je pense qu'il a seulement besoin d'un bon week-end pour reprendre confiance. Il a eu trois week-ends difficiles, trois samedis difficiles, ce qui vous met en difficulté le dimanche. Et il y a seulement un mois ou deux, nous avons vu ce dont Checo était capable. Il a besoin d'un bon week-end pour regagner confiance. Je ne doute pas qu'il sera de retour par la suite » , affirme ce dernier dans des propos recueillis par Motorsport.com .

« C'est comme ça mais je pense qu'il faut être fort mentalement »

De son côté, Sergio Perez prend son mal en patience et espère rapidement rebondir : « Il est certain que nous allons travailler dur ensemble, avec l'équipe à l'usine, pour nous assurer que nous comprenons ce qui se passe en ce moment. C'est comme ça mais je pense qu'il faut être fort mentalement. Et je suis fort. Je sais que je vais surmonter cette période difficile depuis deux courses. À Monaco, j'ai fait une erreur et c'était un mauvais week-end. Mais sans cela, nous avions le rythme. C'est un peu plus inquiétant de ne pas avoir de rythme » .

« Nous devons le soutenir pendant cette période »