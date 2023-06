F1 : Verstappen régale, Red Bull lâche une énorme annonce

Benjamin Labrousse

Au-delà du fait d’avoir remporté sa 41ème victoire en carrière dimanche dernier lors du Grand Prix du Canada, Max Verstappen a régalé Red Bull en offrant sa 100ème victoire à l’écurie autrichienne. Actuellement, la formation dirigée par Christian Horner affirme un peu plus son hégémonie sur le monde de la Formule 1. Mais comme l’affirme ce dernier, les ambitions initiales de la franchise étaient bien différentes.

Et si cette saison, Red Bull remportait l’intégralité des courses du championnat du monde ? Un tel exploit n’a jamais été réalisé dans l’histoire de la Formule 1, pas même par Mercedes lors de la période dorée des Flèches d’Argent . Mais l’écurie autrichienne par le biais de ses pilotes Max Verstappen et Sergio Perez ne semble pas être en mesure d’être battue pour le moment.

F1 : Verstappen répond cash à Hamilton https://t.co/nnEYCq0dhf pic.twitter.com/Z40VaiLnpE — le10sport (@le10sport) June 24, 2023

« Au moins, nous en avons gagné une »

Dans des propos relayés par Motorsport.com , Christian Horner est revenu sur les premières ambitions de Red Bull, bien loin des succès actuels. « Lorsque nous sommes arrivés, l'ambition était d'être compétitif et de rivaliser (avec les équipes de tête). C'était la vision de Dietrich (Mateschitz, cofondateur de la marque) en faisant de Red Bull une équipe de F1. Il ne s'agissait pas seulement de participer, mais d'essayer d'être compétitif. Nous avons remporté notre première course en 2009, quatre ans après notre arrivée. Je me souviens d'avoir reçu le trophée ce jour-là et d'avoir pris l'avion pour rentrer chez moi le soir même en me disant : « Au moins, nous en avons gagné une. Si rien d'autre ne se passe, nous avons gagné une course ! » .

« Il y a tant de héros méconnus qui ont contribué à cette incroyable réussite »