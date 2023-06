F1 : Alonso passe aux aveux, Verstappen va adorer

Pierrick Levallet

Du haut de ses 41 ans, Fernando Alonso continue de surprendre en F1. Le pilote d'Aston Martin est la grande sensation de cette saison puisqu'il pointe à la troisième place du classement général. L'Espagnol espère d'ailleurs pouvoir faire tomber Max Verstappen en cours de saison. Mais il se veut néanmoins réaliste à l'approche du Grand Prix d'Autriche.

Après plusieurs semaines de pause, la F1 va reprendre du service ce week-end. Les pilotes feront le déplacement sur le circuit de Spielberg pour le Grand Prix d’Autriche. Naturellement, certains sont attendus au tournant comme Fernando Alonso. L’Espagnol est la grande sensation de cette saison avec son Aston Martin. Mais le pilote de 41 ans n’est pas encore suffisamment armé pour aller concurrencer Max Verstappen et sa Red Bull. Fernando Alonso estime d’ailleurs que le GP d’Autriche ne devrait pas être optimal pour son équipe à cause du format Sprint.

F1 : Hamilton brille, il prévient Verstappen https://t.co/OE3HoodsN8 pic.twitter.com/MRVJ1Gu6KJ — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

«Nous devons encore comprendre et optimiser un peu ce package»

« Je pense que le week-end Sprint ne sera pas idéal pour nous. Nous avons peut-être encore besoin d’un peu plus de temps en essais libres avec notre nouvelle voiture améliorée. Nous devons encore comprendre et optimiser un peu ce package, et en Autriche, avec le Sprint, nous n’aurons que les EL1 pour faire ça. Mais bon c’est comme ça. Je pense que le circuit sera meilleur pour le package aussi » a ainsi révélé Fernando Alonso dans des propos rapportés par F1 Only .

Verstappen est toujours insaisissable

Troisième du classement général, Fernando Alonso rattrape peu à peu son retard sur Sergio Pérez. Max Verstappen, lui, domine la F1 pour le moment et semble toujours insaisissable. L’Espagnol entend bien faire tout son possible pour faire tomber le Néerlandais au cours de la saison. Mais le pilote de 41 ans se veut réaliste et estime ne pas encore pouvoir mettre Max Verstappen en danger pour le moment. À voir si Aston Martin continuera d’apporter les évolutions nécessaires sur sa voiture pour mettre son pilote dans les meilleures conditions.