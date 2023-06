F1 : Le clan Verstappen prévient Red Bull pour son avenir

Jean de Teyssière

Pilote Red Bull depuis toujours, Max Verstappen est sous contrat jusqu'en 2028 avec l'écurie autrichienne. Très souvent, le Néerlandais a laissé planer le doute sur son avenir, laissant entendre qu'il pourrait arrêter de courir en F1 à la fin de son contrat. Raymond Vermeulen, qui gère la carrière du Néerlandais, a évoqué cette rumeur.

Raymond Vermeulen est l'homme de l'ombre de Max Verstappen. C'est lui qui gère sa carrière et c'est l'un de ses plus fervents défenseurs. Il suffit de voir ce qu'il répond lorsque l'on lui demande si un coéquipier plus en forme que Sergio Pérez pourrait lui faire peur : « Allez-y ! Tout le monde reçoit le même matériel chez Red Bull. Et tout le monde est libre de battre Max, n’est-ce pas ? Il est prêt pour affronter n’importe quel équipier. » Mais celui-ci a également commenté l'avenir de son protégé.

« Je ne doute pas qu'il sera de retour »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Raymond Vermeulen, qui gère la carrière et l'image de Max Verstappen évoque son protégé : « Je ne pourrais jamais trouver l’énergie que j’ai pour Max pour quelqu’un d’autre. Représenter l’un des sportifs les plus populaires et les plus performants au monde est actuellement bien plus qu’un travail à temps plein - même si c’est amusant. Faire des affaires est excitant. L’internationalisation de la marque ’Max Verstappen’ se passe très bien. C’est une gigantesque roue en inertie qui tourne maintenant. Bien sûr, je ne sais pas où cela se terminera, mais je pense qu’il y a encore tout un monde qui s’ouvre à nous. Mais au final, tout dépend de la performance de Max sur la piste. Mais dès qu’il met son casque, c’est un lion qui essaie de manger tout le monde. Et je pense que ça plaît aux gens. »

« Nous devons le soutenir dans cette période »