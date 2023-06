F1 : Verstappen peut offrir un magnifique cadeau à Red Bull

Arnaud De Kanel

La Formule 1 pose ses quartiers en Autriche ce week-end. Grand favori du week-end, Max Verstappen a l'occasion d'offrir une 101ème victoire à Red Bull, le tout à domicile, sur les terres de l'écurie autrichienne et sur un circuit qui porte son nom.

Place au neuvième Grand Prix de la saison. Ce week-end s'annonce chargé pour les 20 pilotes puisqu'il marque le retour de la course sprint le samedi avant un nouveau jour de course le lendemain. Comme depuis le début de cet exercice, Red Bull et Max Verstappen partent favoris. De plus, l'écurie autrichienne évoluera devant un public acquis à sa cause à Spielberg sur le Red Bull Ring. La piste favorise la vitesse puisqu'elle n'est composée que de 10 petits virages, plus faible total pour un circuit du calendrier, et forcément, cela fait les affaires de Red Bull, l'écurie la plus rapide cette saison.

Victoire de Red Bull à domicile ?

Red Bull aura un peu plus de pression que d'habitude ce week-end. D'une part, l'écurie autrichienne aura à coeur de gagner à domicile et d'une autre, il s'agit d'un week-end sprint, sans compter des conditions météorologiques incertaines. Autant de facteurs qui font dire à Max Verstappen que ce Grand Prix risque d'être « complexe ». « Il s’agit de la deuxième course sprint de la saison. C’est un format toujours plus mouvementé et plus complexe qu’une course normale. Les conditions météorologiques semblent également imprévisibles, ce qui ne manquera pas de perturber un peu les choses », ajoute le double champion du monde.



Le week-end sera intense. Vendredi, les pilotes débuteront par une première séance d'essais libres avant d'enchainer sur les qualifications qui définiront la grille de dimanche, le tout sur Canal+ Sport . Et oui, pas de qualifications pour la course le samedi puisque samedi, c'est sprint ! Ainsi, les pilotes verront la troisième séance d'essais libres être remplacée par une séance de qualifications qui définira la grille de la course sprint qui se disputera l'après midi. Le tout sera encore à suivre sur Canal+ Sport , avant le départ du Grand Prix le lendemain donné à 15h sur Canal+ . En course, les pilotes devront couvrir 306,452km, soit 71 tours de 4,318 km sur le Red Bull Ring de Spielberg et ses 10 virages.

Le programme complet en Autriche