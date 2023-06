F1 : Verstappen va surpasser une autre légende

Arnaud De Kanel

Deux semaines après un GP du Canada soporifique, le paddock se retrouve en Autriche pour y disputer la neuvième course de la saison. A Montréal, Max Verstappen avait égalé Ayrton Senna au nombre de victoires en carrière. En cas de succès dimanche, il deviendrait le pilote le plus victorieux en Autriche et dépasserait ainsi Alain Prost, une autre légende de la discipline.

Max Verstappen poursuit sur sa lancée. Il y a deux semaines, le double champion du monde en titre a remporté son 6ème Grand Prix de la saison, le 41ème de sa carrière, soit autant qu'Ayrton Senna. Grand favori du Grand Prix d'Autriche qui sera disputé ce week-end, Super Max pourrait lever les bras pour la 4ème fois sur les terres de Red Bull. Cela constituerait un nouveau record pour lui.

Prost, prochaine victime de Verstappen

Alain Prost a du souci à se faire. Le légendaire pilote français est le prochain sur la liste. Max Verstappen regarde devant lui et après avoir égalé Ayrton Senna avec 41 succès, il chasse le Français et ses 51 victoires. Mais ce n'est pas tout. En Autriche, Prost l'a emporté à trois reprises, tout comme... Verstappen ! Un nouveau succès du prodige néerlandais ce dimanche ferait de lui le recordman de victoires sur ce Grand Prix. Immense favori de l'épreuve, Max Verstappen peut continuer d'écrire sa légende ce week-end sur un tracé qui lui convient à contrario de Lewis Hamilton, victorieux qu'à une seule reprise.

Le palmarès du GP d'Autriche

- 3 victoires : Alain Prost (1983, 1985, 1986) et Max Verstappen (2018, 2019, 2021)



- 2 victoires : Ronnie Peterson (1973, 1978), Alan Jones (1977, 1979), Mika Häkkinen (1998, 2000), Michael Schumacher (2002, 2003), Nico Rosberg (2014, 2015) et Valtteri Bottas (2017, 2020)



- 1 victoire : Lorenzo Bandini (1964), Jacky Ickx (1970), Joseph Siffert (1971), Emerson Fittipaldi (1972), Carlos Reutemann (1974), Vittorio Brambilla (1975), John Watson (1976), Jean-Pierre Jabouille (1980), Jacques Laffite (1981), Elio De Angelis (1982), Niki Lauda (1984), Nigel Mansell (1987), Jacques Villeneuve (1997), Eddie Irvine (1999), David Coulthard (2001), Lewis Hamilton (2016) et Charles Leclerc (2022)