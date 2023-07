F1 : Leclerc est dépité, il se lâche sur Ferrari

Jean de Teyssière

Charles Leclerc était dépité à l'arrivée du sprint en Autriche. Le pilote Ferrari est arrivé 11ème et ne marquera donc aucun point avec un Grand Prix important pour lui et Ferrari. Sous la pluie autrichienne, le Monégasque s'est retrouvé en difficulté et n'a pas manqué de montrer son manque de confiance envers son écurie.

Si Charles Leclerc a terminé 11ème de la séance de sprint en Autriche, cela pourrait être à cause des pneus de sa Ferrari. Le pilote monégasque n'est pas du tout à l'aise lorsqu'il pleut avec sa monoplace. Avec les pneus slicks l'adhérence de la SF-23 était délicate et Charles Leclerc ne parvenait pas à la rendre performante. Une situation qui l'agace.

« On n'est pas rapides »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Charles Leclerc semblait dépité après le sprint, et il s'est lâché : « Dans ces conditions là on n’y arrive pas. Enfin quand je dis on n’y arrive pas, c’est mon côté du garage car je crois que Carlos fait une belle course avec un bon rythme. Moi je suis complètement en galère. Il va falloir que je me concentre sur ça de mon côté et que je comprenne ce qui ne veut pas dans ces conditions, parce que très honnêtement, il n’y a juste pas de rythme. Ce n’est pas un problème de stratégie ou autre, c’est juste qu’on n’est pas rapides. »

F1 - GP d’Autriche : Leclerc promet une énorme bataille à Verstappen https://t.co/omUTQ1LS6R pic.twitter.com/6405RMcpqk — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

« Je n'ai pas confiance dans la voiture »