F1 : Le coup de maitre de Max Verstappen

Arnaud De Kanel

Dimanche, Max Verstappen pourrait bien réaliser un nouvel exploit. Auteur de la pole position à Spielberg, le double champion du monde peut réaliser le Grand Chelem. D'ailleurs c'est en Autriche, en 2021, que le Néerlandais avait signé une telle performance pour la première fois de sa carrière.

Le Grand Prix d'Autriche réussit plutôt bien à Max Verstappen. Le Néerlandais a déjà trompé à trois reprises sur le Red Bull Ring, soit autant de fois que la légende Alain Prost, un record. Dimanche, il s'élancera encore en pole position comme la saison passée. Mais en 2022, Charles Leclerc l'avait battu alors qu'un an plus tôt, en 2021, le pilote Red Bull avait littéralement déroulé.

Un premier Grand Chelem pour Verstappen

En Formule 1, réaliser un Grand Chelem requiert trois étapes. Il faut tout d'abord signer la pole position en qualifications avant de signer le meilleur tour en course et enfin remporter le Grand Prix. Max Verstappen avait coché toutes ses cases à Spielberg en 2021. Jamais inquiété, le Néerlandais avait triomphé pour la 15ème fois de sa carrière en Formule 1. Valtteri Bottas et Lando Norris l'accompagnaient sur un podium dont il se souvient forcément puisque ce jour-là, Verstappen avait réalisé le premier Grand Chelem de sa carrière. Le week-end parfait pour un pilote qui allait être sacré champion du monde quelques mois plus tard.

«Une course plutôt tranquille»