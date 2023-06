F1 : Verstappen est innarêtable, il jubile

Arnaud De Kanel

Max Verstappen continue sur sa lancée. Ce vendredi, le double champion du monde en titre a pris le meilleur sur Charles Leclerc et Carlos Sainz pour signer sa 4ème pole position consécutive. Le Néerlandais est comblé et il peut s'estimer heureux car les commissaires ne l'ont pas pénalisé suite à son accrochage en Q1 avec Nyck de Vries.

Sur un circuit qu'il apprécie, en attestent ses trois victoires, Max Verstappen a encore assuré l'essentiel ce vendredi en signant la pole position. Le Néerlandais s'élancera donc sur la première ligne dimanche. La victoire lui est une nouvelle fois promise. Celui que l'on arrête plus ces dernières semaines est conscient d'avoir fait un grand pas en avant pour le Grand Prix.

«Je suis très heureux d’être en pole»

« C’était très difficile avec les limites de piste. On ne fait pas ça exprès mais dans ces virages rapides, c’est très dur de jauger les lignes blanches, vraiment. C’est pour ça qu’aujourd’hui, de nombreux pilotes ont été piégés, dont moi. C’était de la survie, même en Q3. Lors du premier tour, on voulait juste enregistrer un chrono, ce qui casse un peu le plaisir. Mais c’était un tour suffisant et je suis très heureux d’être en pole, même si c’est un long week-end », a déclaré Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Place à la course sprint désormais pour le leader du championnat.

«La voiture est rapide»